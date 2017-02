Quatro pessoas da mesma família são mortas em chacina em Gravataí

Bairro Cruzeiro

Quatro pessoas da mesma família foram mortas em uma chacina nesta manhã, no município de Gravataí, na Região Metropolitana. Conforme informações da Polícia Civil, as vítimas são um homem adulto, uma idosa e duas crianças. Uma mulher ficou ferida. As motivações do crime ainda são desconhecidas. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o depoimento de testemunhas à polícia, dois homens em um veículo Toyota Etios chegaram, por volta das 11h, em uma residência localizada na rua Dom Vitório Mônego, bairro Cruzeiro. Eles teriam invadido uma das casas do terreno, fazendo com que os moradores fugissem para a casa dos fundos. Ao chegar na segunda casa, eles encurralaram e mataram as vítimas a tiros.

De acordo com o delegado Felipe Borba, da delegacia de Homicídios, ainda não há informações sobre as motivações do crime. A perícia foi concluída por volta das 15h deste sábado. As identificações ainda não foram divulgadas pela polícia.

