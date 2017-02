Quem era o coronel Léo Schwalb, quinta vítima de latrocínio neste ano em Porto Alegre

Violência

O coronel reformado do Exército Léo Edson Schwalb, 67 anos, que morreu durante a madrugada desta terça-feira no Hospital de Pronto Socorro, devido aos dois tiros que levou durante assalto na tarde de segunda, é a quinta vítima de latrocínio (assalto com morte) neste ano, em Porto Alegre e a décima nas

19 cidades da Região Metropolitana monitoradas pela editoria de Segurança dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho.

Além da tristeza pela morte do coronel, amigos demonstraram indignação com o fato de ele ter sido baleado pelos assaltantes mesmo sem esboçar qualquer reação.

Leia mais:

Morre coronel da reserva do Exército baleado em assalto em Porto Alegre

"Quem está se matando, infelizmente, são os traficantes", diz secretário estadual da Segurança



Por volta das 16h de segunda-feira, Schwalb estava em uma oficina mecânica na Rua Padre Caldas, no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre, a cerca de dois quilômetros de sua casa. Enquanto sua Toyota Prado era consertada, quatro homens chegaram ao local em um Fiesta prata e anunciaram o assalto.



O coronel teria erguido os braços e dito que poderiam levar o veículo. Mesmo assim, foi baleado na cabeça e na barriga, antes que a quadrilha fugisse levando a caminhonete.

— Pura crueldade desses marginais que nos cercam todos os dias nas ruas e em qualquer lugar. Não existe mais hora e nem endereço certo. Estamos à mercê da total insegurança de nosso estado e do Brasil todo afora — disse um amigo que conheceu o coronel na maçonaria.

O coronel foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao HPS em estado grave. Foi submetido a cirurgias, mas não resistiu e acabou morrendo por volta das 4h.





A Toyota Prado foi encontrada pela Brigada Militar por volta de 21h da segunda-feira. Estava estacionada na Rua Bom Princípio, no bairro Jardim Carvalho, também na zona leste. A caminhonete foi encaminhada a perícia.

O latrocínio está sendo investigado pela 11ª Delegacia de Polícia. Até o final da tarde desta terça-feira, não havia pistas dos criminosos, além da caminhonete.

Coordenava grupo de motociclistas

Servindo ao Exército na Arma de Cavalaria, Schwalb foi promovido de tenente-coronel a coronel, por merecimento, em 1997. No ano passado, obteve a reforma.

Membro da Maçonaria, coordenava em Porto Alegre o moto clube Bodes do Asfalto, que reúne motociclistas maçons em várias cidades do país.

— Era uma pessoa boníssima demais — definiu o amigo Julio Malta.

Outro amigo, Sandro Keenan Salgado, não economiza elogios:

— Ele era uma pessoa única. Extremamente educado, sereno, sempre sorridente, sempre preocupado com as questões de segurança no trânsito, sempre pronto a ajudar quem necessitasse. É uma pessoa que fará muita falta na nossa sociedade.

Schwalb era casado e, além da mulher, deixa um casal de filhos e dois netos. O filho seguiu seus passos e também serve ao Exército. Atualmente, encontra-se em missão na África.

O início do velório está marcado para as 19h desta terça-feira, em uma loja Maçônica na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre. Às 8h30min de quarta-feira, um cortejo conduzirá o corpo até o cemitério Jardim da Paz, onde será sepultado às 10h.