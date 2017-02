Rebelião deixa ao menos um morto em presídio de Três Passos 

Sistema prisional

Uma tentativa de fuga em massa de detentos do Presídio Estadual de Três Passos, no noroeste do Estado, deixou ao menos um morto na tarde desta terça-feira, de acordo com a Brigada Militar. Os presos permanecem no pátio e aguardam a chegada da Justiça. As informações são da Rádio Gaúcha.

Efetivos de três batalhões da BM estão no local, além do Corpo de Bombeiros, pois há focos de incêndio. Os policiais militares já utilizaram armas de balas de borracha e bombas de efeito moral.

— A situação no local ainda é tensa, pois os presos ainda tentam fugir no pátio — afirmou o comandante do CRPO Noroeste, Vladimir Dalla Costa Ribas.

Na metade do mês de fevereiro, um pedido de interdição do presídio foi parcialmente atendido pela Justiça.

Segundo informações do portal G1, a medida ocorreu após a Defensoria Pública entrar com pedido, em janeiro deste ano, alegando população carcerária com 215% de lotação, falta de estrutura, de higiene e de encaminhamento de saúde.