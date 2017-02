Schirmer: "Quem está se matando são os traficantes". É isso mesmo?

VÍDEO

Diante do final de semana mais violento no Rio Grande do Sul desde dezembro de 2014, o secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, concedeu entrevista a Zero Hora na última segunda-feira. Ao analisar a onda crescente de homicídios, que resultou em 40 assassinatos entre sexta-feira e domingo, Schirmer creditou as mortes à disputa por pontos de tráfico de drogas:

— Quem está se matando, infelizmente, são os traficantes, em um percentual elevado.



É isso mesmo? Confira no vídeo acima.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

É verdade

A informação está correta e corresponde a dados e estatísticas oficiais.

Não é bem assim

Parte da sentença está correta, mas há imprecisão no que é dito.

Não procede

O entrevistado está equivocado na informação que afirma.

Zero Hora tem a seção "É isso mesmo?", que verifica a veracidade de discursos por meio de dados e informações oficiais — certificação que mostra se o que foi dito "é verdade", "não é bem assim" ou "não procede".