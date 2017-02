Secretário estadual da Segurança e Ministério da Justiça divergem sobre vagas em presídio federal

Sistema prisional

O Rio Grande do Sul ainda nem tem um presídio federal e a possível instalação da estrutura já está dando o que falar. Na visão do secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, a cadeia, que será gerida pela União, deve receber apenas criminosos gaúchos e catarinenses. A realidade é outra. Gestor das vagas nas unidades de segurança máxima, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informa que a tendência é de que ocorra justamente o contrário do que Schirmer pensa. O objetivo dessas prisões, segundo o órgão, é distanciar o grupo criminoso do local de origem ou de domínio, de acordo com a disponibilidade de vagas.



A afirmação de Schirmer de que a unidade federal deve receber apenas presos do Estado e de SC foi feita durante apresentação do Plano Nacional de Segurança Pública, no Palácio Piratini, na sexta-feira passada.



Leia mais:

Crise no Espírito Santo adia reforço de 129 agentes da Força Nacional de Segurança para Porto Alegre

Para especialistas, construção de um presídio da União terá "impacto zero" no sistema carcerário do RS



— Como o Paraná tem um presídio federal (em Catanduvas), o do Rio Grande do Sul deverá receber presos apenas do próprio Estado e de Santa Catarina — disse o secretário em entrevista coletiva.



Ontem, por meio de sua assessoria, o secretário detalhou sua posição: "Embora essa definição caiba à Justiça Federal, com o aumento do número de presídios federais, dos atuais quatro para 10, o Ministério da Justiça poderá regionalizá-los".



O Depen, também por meio da assessoria de comunicação, confirmou a manutenção do critério de enviar os presos para Estados distantes daqueles onde exercem liderança no crime. Dessa forma, o presídio federal do Rio Grande do Sul terá apenados de outras unidades da federação.



A construção de um presídio federal no Estado foi anunciada em janeiro, pelo presidente Michel Temer. Na semana passada, no Palácio Piratini, durante o lançamento do Plano Nacional, o ministro interino da Justiça, José Levi Mello do Amaral, e o diretor do Depen, Marco Antônio Severo Silva, confirmaram o anúncio, mas sem previsão de início das obras, uma vez que a cidade que receberá a prisão ainda não foi definida.



Ex-secretários nacionais têm opiniões diferentes



Especialistas ouvidos pela editoria de Segurança dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho divergiram em relação à instalação de um presídio federal no Rio Grande do Sul.



O coronel da reserva da PM paulista e ex-secretário nacional de segurança pública no governo Fernando Henrique Cardoso, José Vicente da Silva Filho, aprova o projeto.



— O mais relevante é isolar os ex-chefes de facções. Tem de cortar as cabeças da organização criminosa para que não cortem as cabeças dos outros presos.



Já o antropólogo Luiz Eduardo Soares, que também esteve à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública, durante o governo Lula, tem opinião oposta:



— É persistir em um equívoco. Temos de reduzir a massa carcerária. Prende-se muito mal no Brasil. Nas masmorras medievais do país, esse preso acaba se ligando a uma facção.



Presídios federais:



- Começaram a ser implantados em 2006.-O objetivo é abrigar presos considerados de alta periculosidade.

- O gestor é o sistema penitenciário federal

- Atualmente há quatro no país: Mossoró (RN), Porto Velho (RO), Catanduvas (PR) e Campo Grande (MS). O quinto está sendo construído em Brasília.

- Pelo Plano Nacional de Segurança, outras cinco serão construídas, uma delas no Rio Grande do Sul.

- A capacidade é de 208 vagas.

Futuro presídio federal no RS:



- Ministério da Justiça destinará R$ 40 milhões.

- A cidade que o receberá ainda não foi definida.

- Não há previsão de início das obras.

- Construção deve durar 18 meses.



Os detentos de um presídio federal:



O Decreto 6.877/09 determina que o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

- Ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa.

- Ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem.

- Estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

- Ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.

- Ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem.

- Estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.