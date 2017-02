Seis pessoas são assassinadas em Porto Alegre em duas horas

Violência

Porto Alegre registrou seis assassinatos em duas horas na noite de segunda-feira. Os crimes ocorreram nos bairros Moinhos de Vento, Partenon, Sarandi e Passo das Pedras. As informações são da Rádio Gaúcha.



O primeiro caso, às 20h, foi na Rua Derik Oscar Ely, no bairro Sarandi, na Zona Norte. Miguel Valdecir da Cruz foi atingido a tiros por ocupantes de uma moto que passaram pelo local. Ele morreu na hora.



20 minutos depois, houve um duplo homicídio no bairro Passo das Pedras. Testemunhas ligaram para a Brigada Militar após relato de tiroteio na Rua Deputado Hugo Mardini. Um casal foi baleado na via. A mulher, que não foi identificada, morreu no local. O homem, identificado como David Ranzoni Rodrigues, foi levado pelo Samu ao hospital, mas morreu em atendimento.



Às 21h40min, um homem foi morto a tiros dentro de um Ford Ka branco. O crime aconteceu na Travessa Kuluene, que fica perto da Avenida Coronel Aparício Borges, no bairro Partenon. Segundo informações da Brigada Militar, o carro, com placa de São Paulo, era roubado. A vítima não foi identificada.



15 minutos depois desse crime, outro homicídio foi registrado na mesma região do bairro Partenon, na Rua Pedro Velho, a poucos metros do crime anterior. Ricardo Monteiro Pereira foi morto a tiros em via pública. Não há informações sobre os autores ou se há relação entre os casos.



O último assassinato da noite de segunda-feira foi no bairro Moinhos de Vento, na Rua Santo Inácio, perto da Rua Marquês do Herval. O crime ocorreu às 22h. A polícia foi chamada após moradores ouvirem tiros e, avistado dois homens fugirem correndo. Em uma segunda ligação, testemunhas avisaram que o corpo de um homem estava caído na rua. A vítima tinha 17 anos e não teve o nome divulgado. Ele foi atingido por dois tiros. Segundo investigações preliminares da polícia, o caso se trata de uma execução.



