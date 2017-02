Sorveteria era usada como fachada para venda de drogas no Litoral

Osório

A Brigada Militar de Osório. no litoral norte do Estado, descobriu que uma sorveteria era usada como fachada para venda de drogas. Através do Serviço de Inteligência da corporação, foi descoberto que no local havia tráfico de cocaína. As informações são da Rádio Gaúcha.

Neste sábado, foi realizada uma ação no estabelecimento comercial. O fato foi divulgado somente neste domingo (26). O responsável pela sorveteria foi abordado e preso após ser verificado que no bolso dele havia várias porções da droga. Embaixo do balcão de atendimento, havia cocaína não embalada e R$ 680,00 em pequenas quantias.

A venda de entorpecentes ocorria neste local pelo menos desde o final do ano passado.

Leia as últimas notícias