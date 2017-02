Suspeito de roubos a pedestres é baleado e preso no Litoral

Prisão

A Brigada Militar prendeu na manhã desta segunda-feira um suspeito de cometer diversos roubos contra pedestres na região de Nova Tramandaí, no Litoral Norte. As informações são da Rádio Gaúcha.



O homem foi preso na Avenida Minas Gerais. Durante a abordagem, ele chegou uma sacar a arma falsa. Os policiais atiraram a acertaram o suspeito em uma das coxas.



Dentro do carro em que ele estava, que não é roubado, a Brigada Militar encontrou produtos como celulares, tênis e correntes roubados dos pedestres provavelmente durante a manhã desta segunda-feira. Após atendimento médico, o criminoso será levado à Delegacia de Polícia para reconhecimento das vítimas.