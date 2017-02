Suspeitos de roubos a postos de combustíveis são presos  com espingarda em Cachoeirinha

Prisão

Dois jovens identificados como Bruno Ferreira de Oliveira, 19 anos, e Claiton Josias Terres, 21 anos, foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira durante uma ação da 2ª DP de Cachoeirinha, entre os bairros Vila Anair, Granja Esperança e Marechal Rondon, na zona norte da cidade. Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12.



De acordo com o delegado Newton Martins, os dois presos foram reconhecidos por uma série de assaltos a postos de combustíveis ocorridos no final de dezembro do ano passado em Cachoeirinha. Outros quatro integrantes da quadrilha, agora considerada dissolvida pela polícia, já haviam sido presos.