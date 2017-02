Suspeitos que trabalhavam na construção de túnel se negam a prestar depoimento

Porto Alegre

Os oito suspeitos presos em flagrante na casa onde estava sendo construído um túnel que serviria para a fuga de detentos do Presídio Central se negaram a prestar depoimento à Polícia Civil.



Acompanhados por advogados, fizeram uso do direito de permanecer em silêncio. O grupo deve responder por organização criminosa e tentativa de fuga de pessoa presa.

O flagrante foi homologado pelo Poder Judiciário, que decretou a prisão preventiva de todos. Por questão de segurança, a polícia não vai divulgar as prisões para onde eles foram levados. O grupo foi flagrado, na manhã da quarta-feira, trabalhando na construção do túnel financiado pela facção Os Manos. Quando policiais do Departamento Estadual do Narcotráfico (Denarc) chegaram na casa situada no bairro Aparício Borges, quatro deles estavam dentro do túnel.



Conforme os presos contaram a Zero Hora, eles trabalhavam nos turnos da manhã e da tarde, fazendo intervalo de almoço, e procuravam respeitar horário de silêncio, até para não chamar a atenção da vizinhança. Também disseram receber R$ 1 mil por semana, informação ainda sob investigação da polícia.

Questionados por ZH sobre o trabalho que faziam, confirmaram que a orientação era a construção de um túnel a caminho do presídio. Sobre o prazo para conclusão da obra, disseram não saber.



A investigação da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico prossegue. A polícia tenta identificar os mentores do plano de fuga, dentro e fora da prisão. E também verificar quem escaparia caso o túnel fosse concluído com sucesso.

