Três criminosos são baleados em confronto com a polícia em Erechim

Norte do RS

Três criminosos foram baleados nesta quarta-feira durante um confronto com a polícia em Erechim, norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, eles são integrantes de um grupo responsável por grande parte dos roubos no município e região. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os policiais estavam em diligência após um Fiat Strada ter sido roubado pelo trio. Agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) localizaram o veículo próximo à BR-153, onde começou a troca de tiros.

Os criminosos foram atingidos, mas não há informação sobre o estado de saúde deles. Uma viatura do Pelotão de Operações Especiais, que participava da perseguição, capotou na ação, mas nenhum policial ficou ferido.

Os bandidos, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados ao hospital. Na ação, armas foram apreendidas.

*Rádio Gaúcha