Três pessoas são mortas em Porto Alegre em intervalo de duas horas 

Porto Alegre

Três pessoas foram assassinadas na noite desta sexta-feira em Porto Alegre. Os crimes ocorreram em um intervalo de cerca de duas horas. As informações são da Rádio Gaúcha.

O primeiro ocorreu na Rua Vinte e Nove, no Bairro Sarandi, Zona Norte da Capital, pouco antes das 21h. O local do crime é perto da rótula da Avenida Dante Ângelo Pilla. De acordo com a Brigada Militar, os ocupantes de um veículo não identificado passaram pelo local e balearam a vítima, que estava na rua. A identificação não foi informada pela Brigada Militar.

Leia também:

Vídeo: câmera registra momento em que rainha de bateria é assassinada

Tiroteio deixa um morto e dois feridos na Vila Planetário, em Porto Alegre

Mulher é morta a facadas em Viamão



Pouco depois, no Bairro Belém Velho, na Zona Sul, um homem, armado com dois facões invadiu a residência de uma usuária de drogas e matou o amante dela. O caso aconteceu na Estrada do Rincão. Segundo a polícia, a mulher fugiu com o autor do crime em uma Hilux preta. Ele também seria amante dela. A motivação do crime ainda é investigada. A vítima não foi identificada.

A terceira morte ocorreu na Rua Belmonte de Macedo, esquina com João Batista da Silva, no Bairro Nonoai, também na Zona Sul. Foi durante uma troca de tiros entre uma guarnição da Brigada Militar e cinco criminosos que haviam roubado um veículo. Um dos bandidos morreu em atendimento no posto de saúde da Vila Cruzeiro. Na ocorrência, outros dois criminosos foram baleados, um deles menor de idade. Eles foram levados sob custódia ao hospital. Nenhum policial ficou ferido.