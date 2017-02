VÍDEO: veja como é o túnel construído por facção para fuga do Presídio Central

Porto Alegre

Um túnel de 47 metros de comprimento, 60 centímetros de largura e 1,4 metro de altura escavado a partir de uma casa aparentemente inacabada na zona leste de Porto Alegre poderia levar à maior fuga em massa da história do Presídio Central.

Localizada no número 13 da Rua Jorge Luís M Domingues, no bairro Coronel Aparício Borges, a residência, cuja estrutura é em parte de madeira e outra de alvenaria, fica a menos de 70 metros, em linha reta, do pavilhão mais próximo, o D. A Polícia Civil acredita que faltavam outros 60 metros de escavação em direção à cadeia. Extraoficialmente, fala-se que o destino final seria o pavilhão B. Veja mais detalhes no vídeo acima.

