VÍDEO: veja túnel construído por presos no Presídio Central

Porto Alegre

A Polícia Civil frustrou plano que poderia resultar na maior fuga de presos do Presídio Central na manhã desta quarta-feira. Um túnel de pelo menos 50 metros estava sendo construído para que pelo menos 200 detentos fugissem no Carnaval. Informações ainda apuradas pela polícia dão conta, no entanto, de que a facção criminosa responsável pelo túnel cobrava valores de criminosos ligados a outros grupos criminosos para que também fugissem.

