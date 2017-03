Adolescente é executado a tiros no bairro Guajuviras, em Canoas

Violência

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros no começo da noite deste domingo no bairro Guajuviras, em Canoas, Região Metropolitana. Conforme a Brigada Militar, Vitor Ignacio Santos estava na Rua Dois, no Setor III, quando homens em um Peugeot 306 branco dispararam contra ele. As informações são da Rádio Gaúcha.

O jovem morreu no local. Cápsulas de calibre 9 mm foram encontradas próximo ao corpo.

A investigação ainda não sabe o que motivou o crime, mas acredita que o assassinato esteja relacionado ao tráfico de drogas.

