Adolescente morta em escola não estava machucada, diz diretora

Abalada pela morte da estudante Marta Gonçalves, 14 anos, numa sala de aula, a diretora da Escola Estadual Luiz de Camões Fani Drehmer de Oliveira afirmou que a adolescente não tinha nenhuma marca e não estava machucada. A professora relata que a aluna foi encontrada já deitada no chão, desacordada e convulsionando durante a troca de períodos, na tarde de quarta-feira.



De acordo com o delegado plantonista Eduardo Amaral, que atendeu o caso, quatro adolescentes trocavam empurrões às 15h30min, quando duas delas caíram no chão. Ao tentar separar a briga, os colegas perceberam que Marta estava passando mal. Durante a tarde e a noite de quarta-feira, a Polícia Civil colheu depoimentos de professores e estudantes. Todos foram liberados.

Colegas da garota relataram à Polícia Civil que o incidente ocorreu depois de uma briga — os investigadores apuram se a confusão tem relação com o óbito. Depois disso, segundo contou a diretora ao programa Gaúcha Atualidade, outros estudantes avisaram a diretoria que Marta estava deitada no chão e passando mal. Um professor que ia para a sala de aula, no segundo piso do colégio, e a orientadora da instituição auxiliaram nos primeiros cuidados.

— Uma professora deu o primeiro socorro, virou a aluna para ela poder respirar melhor. Eu desci para chamar a Samu e avisar a família — contou Fani.

Professores e uma enfermeira de um posto de saúde localizado ao lado da escola prestaram os primeiros socorros à adolescente até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em contato com a mãe de Marta, a diretora foi informada de que a estudante tinha asma.



— Entrei em contato com o Samu umas três vezes porque tinha caído a ligação. Nesse meio tempo, a orientadora da escola veio me dizer que a menina já estava sem sinal e eu (estava tentando contato) com a Samu.



Marta foi levada para o hospital após a chegada do Samu, mas não resistiu.