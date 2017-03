Em Porto Alegre

Uma briga entre presos de facções rivais dentro do Presídio Central foi controlada na noite deste sábado, em Porto Alegre. De acordo com informações da Superintendência dos Serviços Penitenciários, o confronto foi causado por um desentendimento entre os detentos. As informações são da Rádio Gaúcha.



A Brigada Militar afirma que os presidiários queimaram colchões em um dos pavilhões. Ninguém ficou ferido.

