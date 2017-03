Alvo de vandalismo 14 vezes este ano, escola tenta retomar aulas em Porto Alegre

Vandalismo

Não foi possível aos estudantes do Colégio Estadual Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, retomar as aulas normalmente como em toda a rede estadual. A manhã desta segunda-feira, na instituição que atende pelo menos 1,7 mil alunos nos três turnos, foi marcada por reuniões entre a direção, os estudantes e os pais. As salas de aula que os receberam eram o retrato do que o vandalismo deixou pelo caminho.



A escola foi alvo de 14 ataques somente neste início do ano. O último episódio violento aconteceu no final de semana, quando um casal foi flagrado saindo da escola com objetos furtados. Eles foram presos.



Não há lâmpadas em praticamente nenhuma das salas de aula e algumas dessas instalações estão tomadas por tinta, armários arrebentados, mobiliários quebrados e paredes riscadas.



— Nós estamos usando o dia para mostrar aos nossos alunos essa nossa triste realidade. Essa é a nossa escola e o que fizeram com ela — diz a diretora, Carla Guimarães.



Durante o encontro, alguns pais choraram. E a maior parte dos estudantes já se preocupa com o que está por vir.



— O nosso ensino no ano passado já foi horrível, foram dois meses sem aula. E agora é isso. Estamos sem aula de novo porque estragaram tudo — lamenta o estudante do Jordan Lacerda, 17 anos, do 2º ano do ensino médio.



Instalações foram invadidas 14 vezes durante as férias escolares Foto: Eduardo Torres / Diário Gaúcho

Durante parte da manhã, dois policiais militares patrulharam a área da escola. A perspectiva é de que o turno da tarde também seja reduzido. À noite, ainda não há certeza se a escola terá condições de receber os estudantes. Faltam 99 lâmpadas nas salas de aula.



— Um pai já se ofereceu e fará a doação das lâmpadas para a escola. Creio que vamos conseguir receber a todos hoje e amanhã (terça) retomarmos as aulas da maneira que for possível — afirma a diretora.



Mães Maria de Lurdes, 56 anos, estão apavoradas com a situação da escola.



— Estamos à mercê, e esperar ajuda do Estado, não dá. Já estamos conversando entre alguns pais para nos mobilizarmos e reerguermos a escola — diz ela.



Maria de Lurdes tem um filho na sexta série, no turno da tarde. Ela também é aluna do Ildo Meneghetti. Vai cursar o Magistério à noite.