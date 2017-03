Após arrastões, BM enviará viaturas para região das ilhas durante içamento da Ponte do Guaíba

Estratégia

O comando do 9º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela área da Ponte do Guaíba e das ilhas, em Porto Alegre, decidiu mudar o policiamento durante o içamento do vão móvel. Viaturas passarão a ser enviadas para as ilhas minutos antes de cada elevação. A nova estratégia foi definida após assaltos a motoristas que aguardavam na BR-290. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os policiais vão fazer abordagens nas entradas das ilhas, por onde os criminosos fogem após os assaltos. A ação não muda o policiamento na rodovia, que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Eduardo Amorim, diz que vai manter contato com a Concepa para ser avisado com antecedência e conseguir sempre estar no local.

— Os criminosos saem das ilhas para cometer os assaltos, não saem dos carros. Quando há içamento, eles vão para a BR. É uma ocorrência que está aumentando e não tem como dizer que a responsabilidade é somente da PRF. No momento em que estão nas ilhas, é competência da BM — relatou o coronel Amorim.

Leia mais

PF combate venda de carne adulterada no RS e em seis Estados

Operação mira quadrilha especializada em roubar móveis na Capital

Operação prende 12 traficantes e apreende 50 quilos de drogas no Vale do Sinos



Além das guarnições, o Batalhão de Aviação da Brigada Militar será avisado, e deve enviar um helicóptero para acompanhar as elevações do vão móvel, mas dependerá das condições climáticas e da disponibilidade da aeronave.

A Concepa diz que não tem responsabilidade pelo policiamento e que continuará avisando as polícias sobre os horários de içamento, assim como faz com o restante da população.

Relatos de insegurança

Os dois ataques mais recentes a motoristas na Ponte do Guaíba ocorreram em fevereiro deste ano e novembro de 2016. No caso mais recente, testemunhas relataram que quatro assaltantes com aparência de adolescentes atacaram diversos veículos.

De acordo com a PRF, sempre que a elevação ocorre, uma viatura monitora a região. No assalto mais recente, os policiais não estavam no local, pois a viatura estava custodiando um preso em delegacia, por falta de vagas no sistema prisional.

Na quinta-feira, o Tribunal de Justiça divulgou um comunicado aos servidores sobre cuidados na região da Ponte do Guaíba, principalmente durante o içamento do vão móvel.