Após tiroteio, BM apreende fuzil e submetralhadora em Porto Alegre

Violência urbana

Um tiroteio no Loteamento Timbaúva, no bairro Mario Quintana, zona norte de Porto Alegre, terminou com dois homens presos na noite de sexta-feira. A Brigada Militar encontrou com eles armamento pesado. Foram apreendidos um fuzil 5.56, uma submetralhadora .40 e uma pistola. As informações são da Rádio Gaúcha.





Segundo a BM, os dois estavam atirando na rua Marcos Klassmann, por volta das 22h, quando foram encontrados pelos policiais. Vinícius Vergas Valim, 27 anos, que estava com um fuzil, era foragido por três homicídios ocorridos na Capital.



Em uma casa próxima de onde a dupla estava, a polícia apreendeu quantia em dinheiro, munição de diversos calibres, crack, maconha, cocaína e pasta base de cocaína. A suspeita é de que eles integram uma facção do tráfico de drogas.