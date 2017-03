Ataque a tiros deixa dois mortos e uma mulher ferida na zona norte de Porto Alegre 

Jardim itú-Sabará

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e uma mulher gravemente ferida no bairro Jardim itú-Sabará, na zona norte, na madrugada desta quinta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo o relato de testemunhas à Brigada Militar, homens tripulando um carro preto abriram fogo contra o trio na Rua Carlos Salzano Vieira da Cunha por volta das 4h40min. Cerca de 60 capsulas de munição foram encontradas no local.

A sobrevivente, que não teve o nome revelado pela polícia, foi socorrida em estado grave. Ela foi baleada no peito e nas pernas. As duas vítimas fatais também não tiveram as identificações fornecidas.

Segundo o delegado Daniel Mendelski, o crime tem relação com o tráfico de drogas, pois, conforme informações colhidas no local do crime, o trio estaria em deslocamento para um ponto de venda de drogas na região.