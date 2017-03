ÁUDIO: Motorista bêbada é detida por tentar subornar policial em Santiago

Região Central do RS

Uma jovem de 25 anos foi detida em Santiago, na terça-feira, por tentar subornar um policial rodoviário federal para que não a multasse. Ela estava dirigindo, bêbada, um Fiat Uno com placas de Santa Maria, quando foi abordada pelos policiais na BR-287, na saída do Carnaval de Jaguari, na Região Central. O nome da motorista não foi divulgado. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a PRF, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, seria multada, além de ter a carteira de motorista suspensa e o seu carro seria recolhido. A jovem, então, pediu para que o policial recebesse dela a quantia de R$ 180, que assim ela não precisaria ser multada, pois estaria pagando o valor diretamente para eles. Os policiais gravaram a conversa. Ouça:

A jovem foi encaminhada para Santiago, onde foi presa em flagrante, por corrupção ativa. Conforme com a delegada Débora Poltosi, de Santiago, a mulher foi apresentada na delegacia, onde foi registrada uma ocorrência. Ela não tinha antecedentes criminais, foi liberada sem pagar fiança e deve responder por corrupção ativa.

A multa para quem dirige embriagado é de R$ 2.934,70, além de levar 7 pontos na Carteira de Habilitação e poder ter o direito de dirigir suspenso por até um ano. Outras oito pessoas também foram presas durante a operação Carnaval, sendo três por embriaguez ao volante, quatro por dirigirem com a habilitação suspensa, e uma por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes. Ao todo foram autuados 48 motoristas por embriaguez ao volante em rodovias federais durante o feriadão de Carnaval.