Banco é assaltado e funcionário levado como refém no Norte do RS

Rodeio Bonito

Criminosos armados assaltaram a agência do Banrisul de Rodeio Bonito, no Norte do RS, na manhã desta sexta-feira. Conforme a Brigada Militar, o gerente do banco foi levado como refém pelos assaltantes, que fugiram em um Jetta. As informações são da Rádio Gaúcha.

Houve perseguição na RS-587, uma das principais vias de acesso ao município. Os bandidos espalharam miguelitos (pregos retorcidos) pela rodovia. Uma viatura da Brigada Militar e diversos carros de moradores tiveram pneus furados.Segundo o major Alexandre Pereira, os bandidos abandonaram o carro com o funcionário dentro e fugiram em um matagal.

— Todo nosso efetivo de saturação está concentrado no local fazendo o cerco — relatou.

Ainda não foi confirmado o número de bandidos, nem se houve tiroteio na região.