Bandidos atacam agência bancária em Três Cachoeiras, no Litoral Norte

Criminosos explodiram a agência do Banrisul de Três Cachoeiras, no Litoral Norte, na madrugada desta terça-feira. De acordo com informações da Brigada Militar de Torres, o ataque ocorreu às 2h30min. Os assaltantes conseguiram explodir ao menos dois caixas eletrônicos. As informações são da Rádio Gaúcha.

A suspeita é que tenham levado o dinheiro. Não houve feridos e nem confronto com a polícia. O local foi isolado e passará por perícia nesta manhã. Testemunhas viram dois homens fugindo do local em uma moto, mas a participação de mais pessoas não está descartada.

Na madrugada da última sexta-feira, uma agência do Banrisul em Vale Real, no Vale do Caí, foi explodida por quatro bandidos que fugiram em duas motos. A polícia investiga se o mesmo grupo participou dos dois ataques. Ninguém foi preso. A Brigada Militar faz buscas.



