Briga entre vizinhos termina com um baleado e dois esfaqueados em Porto Alegre

Bairro Camaquã

Uma discussão entre vizinhos terminou com um homem baleado e dois esfaqueados no bairro Camaquã, zona sul de Porto Alegre, nesta segunda-feira. O crime ocorreu na Rua João Pita Pinheiro Filho, por volta de 0h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar (BM), um homem e uma mulher estavam com um revólver calibre 38 e brigavam com três vizinhos, que estavam com facas. No meio da confusão, o homem atirou, deixando caído um dos moradores. A mulher do atirador pegou uma faca e feriu os outros dois homens que discutiam com o companheiro dela.

A guarnição da BM chegou ao local minutos depois. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), e não há informações sobre o estado de saúde.

O suspeito de ter atirado foi encontrado em casa e preso em flagrante. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. A polícia afirma que a companheira dele não foi presa porque os PMs ainda não sabiam que ela havia ferido as vítimas, o que foi relatado somente no hospital.

O motivo exato da confusão e o nome dos envolvidos não foi revelado.