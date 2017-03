Brigada Militar desloca 400 PMs do Interior para reforçar a segurança na Região Metropolitana

Segurança Já

O Comando Geral da Brigada Militar confirmou que serão apresentados às 9h de quarta-feira, no Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, 400 policiais militares vindos do Interior com a missão de reforçar a segurança na Região Metropolitana. O reforço faz parte de mais uma etapa da Operação Avante.



De acordo com o comandante-geral, coronel Andreis Dal'lago, o elevado número de latrocínios nos primeiros meses do ano — foram pelo menos 19 casos na região desde o começo do ano, oito em Porto Alegre, conforme levantamento da editoria de Segurança de Zero Hora e Diário Gaúcho — foi o principal motivo para trazer mais uma vez policiais do Interior às ações em Porto Alegre e região.



No começo da tarde desta segunda-feira os primeiros efetivos deste reforço começam a chegar a Porto Alegre. É sabido que parte dele vem das unidades de Santa Maria e Passo Fundo, do Batalhão de Operações Especiais (BOE). Serão, segundo o comandante, cerca de 175 PMs dessas duas unidades, sendo 100 do município do Norte e, depois de grande reclamação da população de Santa Maria, foi reduzida a cota de policiais lotados no município.

O comando da corporação ainda não confirma, porém, quais outras cidades vão ceder seus policiais. A garantia do comando é de que os outros mais de 200 PMs serão retirados de municípios em que a avaliação das estatísticas demonstram menor criminalidade. Em contrapartida, Dal'lago garante que os batalhões de todas as cidades que perderão efetivo receberão reforço na cota de horas extras. Além disso, será feito rodízio entre as cidades, para que não fiquem por muito tempo com número menor de agentes do que o necessário.



— O ideal não era fazer dessa forma. No entanto, precisamos tomar decisões de gestão. E focar na gestão tem que dar prioridade. Se hoje, estamos com 80% dos crimes mais violentos, de maior impacto, na Região Metropolitanas e Porto Alegre, precisamos dar maior atenção. Não posso esperar até julho a formação dos 1060 (novos PMS). Até lá, quantas pessoas vão morrer? — explica o coronel Dal'lago.



O período de permanência do reforço também ainda é incerto. O comando confirma que eles ficarão em Porto Alegre por, pelo menos, 30 dias. A retomada da Avante foi um pedido do governador do Estado, José Ivo Sartori, e do secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer.

Em Porto Alegre e região, o objetivo é fazer abordagens com informações da área de inteligência em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e reforçar de barreiras policias em áreas movimentadas e com alto número de assaltos.