Caminhão tomba e bloqueia BR-101 na divisa entre SC e RS

Trânsito

Uma carreta carregada de surdinas tombou por volta das 7h da manhã desta sexta-feira, no km 459 da BR-101, nas imediações de Passo de Torres, em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. As informações são da Rádio Gaúcha.

A rodovia segue totalmente bloqueada no sentido SC-RS. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação do trecho. Apenas motos estão conseguindo passar.

A PRF informou que não há alternativas e pede paciência aos motoristas. Há um grande congestionamento na rodovia.

