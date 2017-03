Casal é assassinado a tiros na zona norte de Porto Alegre

Violência

Um casal foi assassinado a tiros na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, pelo menos dois atiradores abriram fogo contra o homem, que morreu no local. A mulher correu, mas foi perseguida e executada com tiros nas costas cerca de 50 metros distante, na mesma avenida. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o delegado João César Nazário, do Departamento de Homicídios, as características do crime são de uma execução ligado ao tráfico de drogas. No entanto, não há testemunhas do ocorrido.



Cápsulas de pistola 9 milímetros foram recolhidas no local. As vítimas não foram identificadas. O local está isolado para o trabalho do Instituto Geral de Perícias (IGP).



