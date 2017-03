Centro de triagem para presos provisórios é inaugurado pela segunda vez, mas celas ainda não estão prontas 

Sistema prisional

Após ter o funcionamento adiado por três vezes, o centro de triagem para presos provisórios, em Porto Alegre, foi inaugurado novamente na manhã desta terça-feira com a promessa de funcionar a pleno. É a segunda vez que o local é inaugurado em 16 dias, o ato contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário de Segurança, César Schirmer.



Porém, na prática, o espaço ainda não está totalmente apto para uso. Das seis celas com capacidade para 84 detentos, apenas duas tem brete, uma saída na grade onde só é possível a passagem de um preso por vez, toda vez que há uma movimentação de detentos pelos agentes. Sem o brete, as celas não podem ser ocupadas.

Todas as celas precisam de brete ¿ local que é indicado ao governador na foto ¿ para serem ocupadas, Foto: Jeniffer Gularte / Agência RBS

Sartori e Schirmer participaram da segunda inauguração do espaço. A primeira ocorreu no dia 20 de fevereiro Foto: Jeniffer Gularte / Agência RBS

O diretor do Departamento de Execução Penal (Desep) da Susepe, Angelo Carneiro, afirma que um terceiro brete será instalado ainda nesta terça-feira e os demais gradativamente. No dia 20 de fevereiro, quando o centro foi inaugurado pela primeira vez, o espaço tinha apenas duas das seis celas liberadas e a capacidade era de apenas 16 presos.

Nas duas últimas semanas ocorreu a secagem do concreto das camas feitas nas celas Foto: Jeniffer Gularte / Agência RBS



Leia mais:

Presos estavam algemados há uma semana em corrimão dentro de pavilhão da BM, em Porto Alegre



Nas duas últimas semanas, ocorreu a secagem do concreto, material usado para fazer as beliches das celas. Hoje, o centro acomoda dez detentos que chegaram na segunda-feira, mais indivíduos serão recebidos gradativamente. Carneiro também ressalta que o local será ocupado "conforme a capacidade funcional da Susepe" que é limitada. Segundo ele, outras readequações de segurança estão sendo feitas na parte externa do centro para garantir a segurança da população que vive no entorno do espaço:



— A ocupação será gradativa, nós precisamos assegurar a segurança dos agentes que ficam custodiando os presos e dos próprios presos. Hoje vão entrar mais dois presos. Se eu quisesse colocar 84 presos hoje, eu poderia, mas ia causar um transtorno para a segurança e para todo mundo. Não seria coerente colocar.



Os presos ficarão no centro de triagem até que uma vaga seja providenciada no sistema prisional. O objetivo do local é aliviar as carceragens das delegacias, colocando fim à custódia de presos em viaturas da Brigada Militar.



A abertura do centro de triagem já foi adiada três vezes. A primeira promessa foi feita em novembro, após presos serem algemados em lixeira na frente do Palácio da Polícia, quando Schirmer anunciou centros de triagens para o mês seguinte. No fim do ano passado, a promessa foi revisada para o dia 15 de fevereiro, e mais uma vez adiada para 20 de fevereiro quando houve inauguração parcial do espaço localizado no Bairro Partenon.



Sartori evita perguntas da imprensa e não responde questionamento sobre crise da segurança



Após a visita de meia hora ao centro, Sartori fez um pronunciamento ressaltando a integração do Estado com o Exército, que trabalhou na execução da obra. Ele reconheceu o atraso da obra, mas evitou responder perguntas da imprensa e não se manifestou sobre o questionamento da reportagem a respeito da crise de violência no Estado:



— De tudo que estamos fazendo na área da segurança este é o primeiro grande momento de integração. Reconhecemos que a sensação de insegurança é elevada. Todos nós temos família, reconhecemos que é uma realidade. Sabemos que o dia a dia terá que ser vencido com muito trabalho e muita integração. Nós do governo estamos fazendo das tripas coração para poder atender as necessidades.