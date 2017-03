Criminoso morre em troca de tiros com PMs em Alvorada

Região Metropolitana

Um criminoso morreu em confronto com policiais militares em Alvorada, na Região Metropolitana, no final da noite de sexta-feira. Segundo a Brigada Militar, uma viatura foi alvo de tiros enquanto fazia patrulhamento no bairro Nova Americana. Os PMs reagiram, dando início a um tiroteio. As informações são da Rádio Gaúcha.



Cristiano da Silva, de 36 anos, foi atingido por dois disparos (um no braço e outro no abdômen) e morreu no local. Ele portava uma mochila, onde levava pouco menos de R$ 3 mil, maconha, crack e cocaína. Dois adolescentes estavam com ele e foram apreendidos. O mais novo, de 14 anos, levava consigo uma pistola calibre 380. Nenhum policial ficou ferido na ação.



