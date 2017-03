Criminosos assaltam banco e levam prefeito de Ibirapuitã como refém

Norte do RS

Cinco homens armados com pistolas assaltaram, no fim da manhã desta quinta-feira, uma agência do Sicredi em Ibirapuitã, no Planalto gaúcho. O prefeito da cidade, Rosemar Hentges (PP) foi feito refém pelos criminosos. Ele já foi liberado.



Na fuga, os criminosos trocaram tiros com a Brigada Militar (BM) no centro da cidade. Eles fugiram em um veículo Focus, de cor prata, em direção a Soledade.

Leia mais

Escola de Porto Alegre é alvo de vândalos pela 13ª vez em 2017

Ainda em obras, Centro de Triagem deve receber mais presos na segunda-feira

Paciente é executado a tiros dentro de hospital em Novo Hamburgo



Segundo a BM, os assaltantes abandonaram o veículo em um localidade do interior. Logo depois, eles fugiram em uma Saveiro prata em direção a Passo Fundo.

Policiais militares e rodoviários fazem buscas na região.

Leia mais notícias de Polícia