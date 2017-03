Criminosos atacam agência bancária em Tapes

Região Centro-Sul

Criminosos atacaram uma agência do Banco do Brasil durante a madrugada desta sexta-feira, em Tapes, no sul do Estado. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 3h30min, pelo menos sete homens utilizaram maçarico para furtar pelo menos um caixa-eletrônico. A polícia ainda não tem confirmação sobre se foi levado dinheiro.

Ainda segundo a BM, a quadrilha usou dois veículos, um Vectra de cor preta e outro carro vermelho, para chegar à agência bancária, localizada na Avenida Assis Brasil, no centro de Tapes.

Antes de cometer o ataque, os bandidos incendiaram um carro na ERS-717, na entrada da cidade. A BM acredita que a ação foi preparada para dificultar o acesso das guarnições ao centro de Tapes. Na fuga, os criminosos espalharam miguelitos na saída da cidade.

A polícia faz buscas na região. Até as 6h30min, ninguém havia sido preso.



