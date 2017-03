Criminosos explodem agência bancária em Vale Real

Vale do Caí

Criminosos explodiram a agência do Banrisul de Vale Real, no Vale do Caí, na madrugada desta sexta-feira. De acordo com informações da Brigada Militar, o ataque ocorreu pouco depois das 3h. A agência fica na região central da cidade. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os bandidos conseguiram explodir dois caixas eletrônicos e a suspeita é que tenham levado o dinheiro. A quantia não foi divulgada. O gerente do local ainda não confirmou se eles conseguiram acessar o cofre do banco.



Testemunhas viram quatro homens armados fugindo em duas motos. Não houve reféns e nem confronto com a polícia. A Brigada Militar faz cerco na região para tentar localizar os assaltantes.



