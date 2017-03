Criminosos rendem gerente em assalto a banco em Porto Alegre

Zona Norte

Pelo menos cinco homens armados assaltaram uma agência do Banrisul, no bairro floresta, em Porto Alegre, na manhã desta terça-feira. O banco fica no térreo de um prédio comercial no número 1.370 da Avenida Cristóvão Colombo, em região bastante movimentada.

De acordo com informações preliminares, os criminosos renderam o gerente do banco no momento em que ele chegava para abrir o estabeleciment e acompanharam a vítima até o cofre. Eles fugiram levando quantia em dinheiro não informada.

De acordo com a polícia, os assaltantes estavam usando máscaras cirúrgicas para dificultar a identificação.

Ainda não há informações sobre o local exato e a forma com que o gerente foi abordado, nem qual veículo utilizado na fuga.

Equipes do Departamento Estadual de investigações criminais estão no local para buscar mais detalhes sobre o assalto.