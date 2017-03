Denarc apreende 30 quilos de maconha e espingarda em depósito no bairro Belém Velho

Combate ao tráfico

Uma ação do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) terminou com a apreensão de 30 quilos de maconha, pequenas quantidades de crack e cocaína, uma espingarda calibre 12 e munições em uma casa da Vila Renascença, no barro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre.



De acordo com o diretor de investigações do departamento, delegado Mario Souza, o local era uma casa abandonada, apenas com uma cadeira na frente. A suspeita é de que se tratava de um depósito de drogas do tráfico local. As drogas encontradas ali estavam embaladas em tijolos de um quilo. O material provavelmente seria distribuído a pontos de venda de drogas.



Durante 10 horas os agentes monitoraram a casa e, como não houve movimentação dos suspeitos, resolveram desencadear a ação. Ninguém foi preso.