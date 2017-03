Diretor da Susepe é afastado após ser flagrado dirigindo embriagado em carro oficial

Em Rosário do Sul

O diretor da Escola Penitenciária da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), João Eduardo Quevedo Raymunde, foi afastado do cargo nesta segunda-feira, um dia após ser flagrado dirigindo, sob efeito de álcool, um carro oficial do órgão. As informações são da Rádio Gaúcha.

O flagrante ocorreu na tarde de domingo, na BR-290, em Rosário do Sul. Nesta segunda-feira, o secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, determinou abertura de sindicância para apurar o caso.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Raymunde conduzia um Toyota Corolla – carro oficial que não estava com os adesivos da Susepe. Ele estava com a esposa, a cunhada e uma sobrinha de três anos, e voltava de Uruguaiana após uma festa de Carnaval fora de época na cidade.

O Corregedor-Geral do Sistema Penitenciário, Luiz Fernando Lopes Barcelos, afirmou que não é permitido o transporte de ¿particulares dentro de veículo oficial¿. A sindicância vai apurar também o porquê de o veículo estar sem o adesivo de identificação e o motivo para a viagem até Uruguaiana. ¿Vamos investigar se ele estava a serviço ou não, a que `título¿ ele foi até a cidade¿, explicou Barcelos.

O teste do etilômetro resultou em 0,22 miligramas de álcool por litro de ar expelido, quando o permitido é até 0,05 mg/l. O diretor foi autuado por dirigir sob o efeito de álcool, transitar com o veículo em desacordo com as especificações exigidas pela legislação e por transportar criança sem o uso de cadeirinha adequada.

O carro foi levado para depósito do Detran de Rosário do Sul por não ter sido apresentado outro servidor do órgão para conduzir o veículo.

Nesta segunda, a reportagem entrou em contato com Raymunde, que, por e-mail, alegou que faz uso de homeopatia. "Utilizo homeopatia e comuniquei (isso) ao policial, porém não foi me oportunizado contra prova", escreveu.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) se manifestou por meio de nota oficial.

Confira a nota da SSP:

O secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer, determinou, nesta segunda-feira (20), a abertura de sindicância e afastamento imediato do servidor João Eduardo Quevedo Reymunde do cargo de Diretor da Escola Penitenciária da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) do Rio Grande do Sul. O servidor público estadual foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste final de semana, conduzindo veículo oficial, acompanhado de familiares e apresentando sinais de embriaguez.

*Rádio Gaúcha