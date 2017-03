Dois adolescentes são mortos a tiros no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Violência

Dois adolescentes, identificados como Robson Carreno Lisboa, 16 anos, e Wesley Avila Rodrigues, 15 anos, foram mortos a tiros por volta do meio-dia desta sexta-feira na Rua Antônio Teixeira Morales, na altura da Parada 4 do bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre.



De acordo com o delegado Rodrigo Reis, da 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investigará o crime, as informações iniciais dão conta de que as duas vítimas tinham histórico, como adolescentes infratores, por tráfico de drogas e associação ao tráfico.



— É um ponto de partida, mas ainda vamos apurar as circunstâncias do crime — resume o delegado.



Os investigadores ainda estão no local do crime.