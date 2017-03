Dois dias após relatar assalto em rodovia, motorista é preso com carro furtado em Marau

Reviravolta no caso

Dois dias após relatar ter sido assaltado ao prestar socorro a três criminosos na ERS-342, o montador de equipamentos aviários André Pires dos Santos, 25 anos, foi detido dirigindo um carro furtado em Marau, no norte do Rio Grande do Sul. Conforme o delegado Norberto Rodrigues, o motorista foi preso em flagrante no interior do município, enquanto fugia com automóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, Santos teria se aproveitado da distração de um entregador de jornais que saiu do carro e deixou a chave na ignição, na Avenida Barão do Rio Branco. A vítima acionou a Brigada Militar, que começou a realizar buscas na região. Logo depois, os policiais localizaram o veículo Gol roubado circulando por uma via na localidade de Gruta do Rio Marau.

Ao realizar a abordagem, os agentes descobriram que o ladrão era justamente o homem que disse ter sido assaltado na última segunda-feira. O jovem foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento de Marau (DPPA) e se recusou a falar sobre o caso.

A prisão, no entanto, não surpreendeu os policiais militares. Horas antes, uma equipe da Brigada Militar havia sido chamada para atender a uma ocorrência de furto e incêndio em uma residência de Marau. Ao chegar no local, encontraram André colocando fogo em tonéis de lixo que estavam na rua. Ele foi conduzido à delegacia, onde relatou que estava realizando o ato apenas com o intuito de sinalizar a via por causa do incêndio. Após fazer o registro, ele foi liberado, pois não havia provas sobre seu envolvimento no furto.

— Primeiro, ele foi vítima (de assalto). Em seguida, ele é autor (de furto). Isso levanta questões. Não estamos tomando conclusões precipitadas, mas estamos verificando a situação — afirmou o delegado Norberto Rodrigues.

Os dois casos colocaram em dúvida o relato do motorista sobre o assalto na rodovia na segunda-feira. Na delegacia, Santos evitou se manifestar sobre o episódio anterior.

Na segunda-feira, Santos estaria trafegando pela ERS-342 quando se deparou com um Renault Sandero capotado e parou para prestar socorro. Após utilizar um alicate para quebrar um dos vidros do carro e resgatar um dos três homens acidentados, Santos teria sido rendido e o trio teria levado seu carro, um Kadett, roubado. De acordo com o delegado, o veículo roubado de Santos estava em seu nome e com os documentos em ordem.

Em razão de infrações de trânsito, Santos teve a carteira cassada no ano passado, segundo o delegado, e já havia sido pego em fragrante por dirigir sem habilitação. Nesta manhã desta quarta-feira, o jovem de 25 anos era mantido preso na delegacia de Marau. Ele pode ser solto mediante pagamento de fiança.