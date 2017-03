Tiroteio

Dois homens foram mortos em um tiroteio, na madrugada deste sábado, em Alvorada. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta da 1h30 na Rua Giruá, na Vila Santa Bárbara. As vítimas foram atingida por vários tiros e morreram no local.

A polícia foi chamada por moradores. Ainda não há informações sobre os autores do crime. As identificações das vítimas não foram informadas.