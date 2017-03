Dois homens são executados na principal avenida de Cachoeirinha

Segurança Já

Dois homens foram mortos no início da noite deste domingo em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Eles estavam dentro de um veículo Uno Mille branco, na altura da parada 47, da Avenida Flores da Cunha, principal via do município. A Brigada Militar ainda atende a ocorrência. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com testemunhas, homens que estavam em um carro vermelho atiraram contra as vítimas, que ainda não foram identificadas. Os criminosos utilizaram fuzil, pistola 9mm e espingarda calibre 12. Eles fugiram e ainda não foram localizados. O local está isolado para o trabalho da Perícia.



*Rádio Gaúcha