Duas pessoas são baleadas em tentativas de assalto em Porto Alegre

Duas pessoas foram baleadas em tentativas de assalto, na noite desta terça-feira, em Porto Alegre. O caso mais grave foi registrado na Vila Jardim, na zona leste da cidade, onde uma mulher foi socorrida em estado grave ao Hospital Cristo Redentor. Namorada de um oficial do Exército, ela foi abordada na Rua Doutor Otávio Santos por volta das 20h30min.



Conforme a Brigada Militar (BM), a vítima estava acompanhada do oficial, que teria reagido e baleado um dos criminosos.



Uma hora antes, por volta das 19h30min, o coronel da reserva da BM Carlos Roberto da Cunha Amador foi abordado por dois bandidos no cruzamento das avenidas Benjamin Constant e Cairu, no bairro São Geraldo, na zona norte da Capital. Amador estava trafegando na Cairu quando um veículo branco fechou a frente de seu Kia Sorento, segundo agentes do posto policial do Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde ele está internado aguardando cirurgia.



O oficial foi baleado ao acelerar o carro e acabou batendo no veículo dos criminosos, que fugiram em direção ao Centro. Ele foi atingido por disparo na região do peito, mas está consciente e conversando com familiares. Segundo a polícia, ele não corre risco de vida.



