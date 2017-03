Dupla executada em Cachoeirinha foi vítima de emboscada

Região Metropolitana

Os dois homens executados na noite deste domingo no centro de Cachoeirinha foram vítimas de uma emboscada. É o que indica investigação da Polícia Civil. A dupla foi morta em um Uno Mille branco, na altura da parada 47 da Avenida Flores da Cunha, a principal via do município. O crime ocorreu por volta das 21h. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a 1ª DP de Cachoeirinha, Bruno Almeida Pereira e Anderson Oliveira dos Santos, ambos de 20 anos, eram de Alvorada e teriam ido até a cidade para um encontro com duas mulheres. O encontro teria sido marcado via WhatsApp.

Leia mais:

Estudante de doutorado morre após ser baleado na cabeça durante assalto em Porto Alegre

Polícia apreende mais de 700 kg de maconha na BR-386 em menos de oito horas

Preso é morto na Penitenciária Modulada de Montenegro



Quando estacionaram o carro, homens que chegaram em um veículo vermelho atiraram contra as vítimas. Ao menos três homens são apontados como autores. Os bandidos teriam usado um fuzil, uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 12 na ação. As vítimas morreram no local.

Segundo a polícia, eles tinham antecedentes por tráfico, roubo e já haviam sido presos. A principal suspeita é que a rivalidade entre duas facções tenha motivado as execuções. Até o momento, ninguém foi preso.



Leia as últimas notícias de ZH