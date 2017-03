Dupla que utilizava drone para monitorar a polícia é presa em Lajeado

Vale do Taquari

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na manhã desta quinta-feira em Lajeado, no Vale do Taquari. Entre os objetos apreendidos, estava um drone que, de acordo com as investigações, era utilizado pelos criminosos para monitorar a polícia. A dupla, que possui antecedentes por crimes em Porto Alegre, foi encaminhada ao presídio regional do município. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme o delegado Juliano Stobbe, a polícia recebeu diversas denúncias sobre criminosos que e estariam ameaçando moradores e diziam ter saído de Porto Alegre para controlar o tráfico de drogas na região.

Ao chegar ao local nesta manhã, os policiais encontraram duas pistolas 9 milímetros, 11 carregadores de espingarda calibre 12, 1,4 mil reais e uma pequena quantidade de maconha e cocaína. Contudo, o material que mais surpreendeu os policiais foi o drone, que era lançado de uma laje no telhado da residência.

O delegado afirma que a polícia nunca notou a presença do equipamento nas proximidades da delegacia, mas que recebeu informações nesse sentido.

*Rádio Gaúcha