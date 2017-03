"Ele está complementando renda, diante da situação do Estado é compreensível", diz comandante sobre PM que dirige Uber

Segurança

Um sargento do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que estava trabalhando como motorista do Uber nas horas vagas reagiu a um assalto na madrugada deste domingo, em Porto Alegre. Um dos assaltantes foi morto e outro baleado.



O caso ocorreu por volta de 2h na Avenida Alcides Maia, no bairro Sarandi, na zona norte da cidade. Segundo a Brigada Militar, a dupla solicitou uma corrida pelo aplicativo. Ao embarcar no carro, eles disseram que passariam em outro endereço para buscar duas moças.



Leia mais

Quatro pessoas são baleadas em festa rave em Gravataí

Após tiroteio, BM apreende fuzil e submetralhadora em Porto Alegre

Alunos-soldados da BM começam a atuar na Serra aos fins de semana

Maior parte de carga de carne apreendida é devolvida à empresa roubada

Jovem é baleado por ladrões de carro ao chegar em casa em Porto Alegre



No meio do caminho, os passageiros anunciaram o assalto e o mandaram descer do veículo — um Focus. Após entregar a chave, já fora do veículo, o policial sacou a arma particular e atirou contra os bandidos.



Um dos assaltantes, identificado como Jonatan da Silva Rodrigues, 19 anos, sem registro de antecedentes criminais, morreu na hora. O comparsa foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi internado no Hospital Cristo Redentor.



O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



BM apura atividade extra



Sobre o fato de o policial estar trabalhando como motorista de Uber nas horas vagas, o comandante do 19º BPM onde o sargento é lotado, tenente-coronel Marcelo Tadeu Pitta Domingues, explicou que a atividade extra não é proibida desde que esteja dentro da legalidade.



Ele não descarta, porém, a possibilidade de abrir um procedimento interno para avaliar a conduta do policial. Segundo o comandante, os casos de trabalho nas horas vagas são avaliados individualmente.



Além de apurar a legalidade do serviço, a BM verifica se o policial está cumprindo as escalas de serviço corretamente e se não está passando por nenhum tratamento de saúde. O que não pode ocorrer, na avaliação do comandante, é intervenção do serviço extra no bom andamento da atividade policial.



— Se ele cumpre o serviço na Brigada Militar e o que ele está fazendo (nas horas vagas) não é ilegal, ele está complementando a renda dele. Diante da situação do Estado é compreensível — completou o tenente-coronel.