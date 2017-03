Em troca de tiros, policiais militares matam criminoso em Canoas 

Região Metropolitana

Um bandido foi morto ao trocar tiros com policiais militares no bairro Mathias Velho, em Canoas, na madrugada desta quinta-feira (30). Segundo a Brigada Militar, uma guarnição que circulava pela região foi vítima de disparos ao tentar fazer uma abordagem na Rua Negrinho Santos, por volta de 1h30. Os PMs reagiram, baleando o criminoso. As informações são da Rádio Gaúcha.

O SAMU resgatou o bandido e o levou até o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, mas ele acabou morrendo em atendimento. O homem foi identificado como Jéferson Vinícius Massena Teixeira, 20 anos.

Os PMs afirmam que ele estava com um revólver calibre 38, que foi recolhido para perícia.



