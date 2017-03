Empresário desabafa após arrastão em loja no bairro Mont' Serrat, em Porto Alegre 

Violência

O empresário Tiago Schmitz, proprietário da loja Charlie Brownie, desabafou no Facebook da empresa após a loja no bairro MontSerrat, ter sido alvo dos criminosos. Na tarde de sexta-feira, quatro homens armados anunciaram o assalto no estabelecimento que fica na Avenida Maryland. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a publicação, os criminosos levaram celulares, ameaçaram um funcionário com arma e limparam o caixa. Ninguém ficou ferido.

A loja possui câmeras que podem ajudar na identificação dos bandidos. Na postagem, também há um pedido aos governantes: justiça e segurança.

Hoje, pela primeira vez, a loja da Charlie na Mariland foi assaltada. Ficamos em dúvida sobre "publicitar" o ocorrido pela repercussão negativa, mas é inevitável deixar passar em branco. Porto Alegre clama por socorro. Está muito fácil levar o que batalhamos tanto para conquistar, inclusive vidas. Está muito fácil cometer crimes de toda ordem. Ninguém se feriu e - infelizmente - precisamos comemorar tal façanha, embora o sentimento de impotência seja imenso. Levaram celulares, fizeram clientes se abaixarem, ameaçaram um funcionário com arma, limparam o caixa e se foram felizes com nossa dignidade roubada. A loja é toda coberta por câmeras e seria fácil identificar os assaltantes (eu disse SERIA). Ligamos para Brigada que rapidamente chegou e foram super atenciosos, mas senti nos policiais o mesmo sentimento de impotência: possivelmente nada aconteça. Nosso desejo agora é buscar uma segurança armada, reforçar nossas grades e - com MEDO - seguir em frente.

Não vamos desistir da nossa cidade que deveria ser alegre como dita seu nome. Não vamos desistir do nosso negócio que é e continuará sendo um espaço de felicidade tanto no MontSerrat quanto na Cidade Baixa.

Às pessoas que viveram esses momentos conosco: nossas mais sinceras desculpas. Aos policiais que nos atenderam com tanta presteza: nosso muito obrigado (não fazemos ideia das dificuldades que vocês vivem). Aos nossos governantes continuaremos clamando por justiça e segurança: PORTO ALEGRE passou do limite da impunidade e do descaso com todos nós que só estamos tentando viver tranquilamente em uma cidade que já foi exemplo positivo e hoje sofre.

Fica o desabafo e o desejo de que a gente consiga acreditar que dias melhores virão.

