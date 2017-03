Escola de Porto Alegre é arrombada pela décima quarta vez em 2017 

Restinga

A Escola Estadual Ildo Meneghetti, no Bairro Restinga, em Porto Alegre, foi arrombada pela décima quarta vez neste domingo. No entanto, os responsáveis foram presos logo depois por um policial do setor de inteligência da Brigada Militar nas imediações do colégio.

Foram presos um homem de 30 anos e uma mulher de 25 anos. Com eles, foi apreendido um monitor de computador, teclado, entre outras coisas. Em seguida, os policiais identificaram que a dupla havia entrado no colégio pela janela, na sala da direção.



A dupla prestou depoimento na polícia. O homem foi encaminhado para o Presídio Central e tem antecedentes por roubo, ameaça e vias de fato. Já a mulher possui antecedentes por furto e foi levada até a Penitenciária Feminina Madre Pelletier.

A escola havia sido invadida por criminosos outras 13 vezes desde o começo do ano. Os crimes colocaram em risco até o início do ano letivo.



