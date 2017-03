Escola do bairro Restinga sofre o 15º arrombamento neste ano e aulas são suspensas

Vandalismo

Mais uma vez os estudantes do Colégio Estadual Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, foram prejudicados pela falta de segurança. A escola, que atende 1,7 mil alunos, foi alvo, segundo a direção, do 15º caso de arrombamento, com furto de materiais e vandalismo durante o final de semana. O crime foi constatado quando as primeiras funcionárias chegaram ao local no começo da manhã desta segunda-feira. Com isso, as aulas, que não tiveram seu início normal na semana passada, novamente foram suspensas.



— Ainda não fizemos o levantamento do estrago feito dessa vez, mas já sabemos que salas de aula e do administrativo foram invadidas e teve vandalismo. Estamos aguardando o trabalho da perícia para entrarmos — explica a diretora, Carla Guimarães.



Extra-oficialmente já se sabe que, ao menos alguns componentes de computadores foram levados e a maior parte dos estragos estaria na sala dos professores. Há uma mobilização da comunidade escolar para se reunir com a Secretaria da Educação nesta terça-feira.



— Já procurei a secretaria, a polícia, fizemos uma demonstração de todo o estrago aos alunos e suas famílias na semana passada. Fiz tudo o que poderíamos fazer — desabafa a diretora.



Os casos são apurados pela Polícia Civil. Na semana passada, um casal foi preso em flagrante quando fugia levando um computador e outros objetos do local. Eles podem ser um ponto de partida importante para a investigação da 16ª DP.



— Já solicitei exames comparativos de digitais que possam relacionar esses presos da semana passada aos outros ataques. Também aguardamos outros exames periciais — diz a delegada Áurea Hoeppel, que responde interinamente pela delegacia.



Mas a linha técnica não é a única adotada pelos investigadores para esclarecer os crimes contra a escola. Há pelo menos duas motivações para os ataques em apuração. A primeira delas, relacionada à região onde fica a escola.



— Fizemos um levantamento e é um prédio que deveria ter uma estrutura de segurança muito maior. Tem concentração de usuários de crack e os furtos acabam sendo uma constante — aponta a delegada.



Em outra direção, nesta semana a polícia começa a ouvir testemunhas que possam elucidar se os atos de vandalismo não teriam alguma motivação interna na escola. Seja por desavenças entre estudantes, ou relacionadas à direção.