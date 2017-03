Estudante de doutorado morre após ser baleado na cabeça durante assalto em Porto Alegre

Violência

Um estudante de doutorado de 29 anos foi morto em um assalto na tarde desta sexta-feira, na Rua Joaquim Silveira, no bairro São Sebastião, na zona norte de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Masahiro Hatori, que estava concluindo o doutorado em Física na UFRGS.

Segundo testemunhas, dois criminosos desceram de uma Ecosport branca e anunciaram o assalto. Hatori se negou a entregar a mochila, e um disparo foi dado contra a cabeça da vítima.

O jovem foi socorrido por moradores e encaminhado para o Hospital Cristo Redentor, mas chegou sem vida ao local. Este é o sexto latrocínio do ano em Porto Alegre. Conforme a editoria de Segurança dos jornais Diário Gaúcho e Zero Hora, no mesmo período do ano passado, a Capital havia registrado seis roubos com morte.

