"Eu devo ter uns 70 primos", diz Gilmar Mendes sobre nomeação de parente por Temer para agência

Polêmica

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou, nesta terça-feira, a indicação de um primo dele para a diretoria da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq). Francisval Dias Mendes foi escolhido pelo presidente Michel Temer para comandar o órgão responsável pela regulamentação, controle tarifário e desenvolvimento do transporte aquaviário no país.

Leia mais:

Jantar de Gilmar Mendes com Temer provoca debate ético

Temer e Gilmar Mendes têm encontro no Jaburu

Gilmar Mendes diz que pode haver caixa 2 sem corrupção



Gilmar garantiu que não tem relação próxima com o indicado, e que a definição não teve influência sua.

— Eu devo ter uns 70 primos, só do lado do meu avô tem uns 10 ou 12 irmãos do meu pai — argumentou o ministro, em entrevista no STF.

A nomeação ocorre dois dias após um encontro de Gilmar e Temer no Palácio do Jaburu. A reunião não foi divulgada nas agendas oficiais. Gilmar também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde tramita uma ação que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff/Michel Temer.

Na entrevista desta terça, Gilmar disse que seu primo tem longa atuação em órgãos públicos de Mato Grosso. Atualmente, Francisval é diretor-ouvidor da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT). Ele foi indicado ao cargo pelo então governador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura.

O nome de Francisval ainda precisa ser aprovado em sabatina no Senado.